Метро Петербурга установило рекорд в первый день Кубка конфедерации

В первый день Кубка конфедераций на стадионе «Санкт-Петербург» услугами петербургского метрополитена воспользовались 1,8 млн жителей и гостей города, что на 600 тысяч пассажиров больше, чем в обычные выходные. Об этом сообщила пресс-служба метрополитена.

В связи с проведением турнира, станции продлили свою работу до 1:30. Известно,что самый большой поток пассажиров был зафиксирован на станции «Крестовский остров» — ею воспользовались 41 тысяча человек. В выходные «Крестовский остров» обслуживает около 19 тысяч человек.

Перед началом стартовой игры Россия — Новая Зеландия сотрудники метрополитена временно закрывали вестибюль на вход, чтобы справиться с наплывом футбольных фанатов. После того как игра завершилась, пассажиропоток на станции достиг 10 тысяч человек в час.

Напомним, церемония открытия Кубка конфедераций состоялась 17 июня на стадионе «Санкт-Петербург».