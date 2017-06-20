Наталья Олина: «Успешное городское пространство — это не всегда крупная прибыль»

Я воспринимаю лофт-проекты и кластеры как площадку для экспериментов — это возможность для молодых и не всегда опытных людей рискнуть и попробовать себя в деле, которым они мечтали заниматься. И вдруг оказывается, что не нужно по ставке миллион в месяц снимать помещение на Невском проспекте, чтобы все у тебя получилось. Благодаря тому, что вместе собирается несколько ярких проектов, создается поток посетителей, эквивалентный центральным улицам города. Большинство резидентов одновременно строились прошлой весной, сильно сроднились и теперь поддерживают друг друга, создавая коллаборации.С момента открытия «Голицын Лофта» год назад у нас сменилось около 20% арендаторов — у кого-то идея не сработала, у кого-то не было бизнес-плана. Успеха добились те, кто много работал и вкладывал душу: люди, которые приходят в креативный кластер, настроены увидеть необычный проект, почувствовать особенное отношение к себе.

Мы давно поняли, что популярность кафе или магазинов не зависит от того, в каком месте нашего огромного здания они находятся. Так, на четвертом этаже внутреннего флигеля ребята из заведения Wonder Food готовят молекулярную кухню — и их фиолетовые бургеры и мороженое всех вкусов, как в «Гарри Поттере», пользуются огромным спросом. «Бар Room 13» не сразу можно найти, но у него есть своя преданная аудитория — более того, удаленность бара становится определенным фильтром, через который не проходят те, кто не оценит его атмосферу. Так уж повелось, что в выходные большинство резидентов встречаются в Room 13, чтобы обсудить, как прошла неделя.

Ресторан Kazbegi — наш самый «взрослый», как я считаю, проект, который прекрасно вписался в хулиганскую атмо­сферу лофта. У его хозяйки Оли Волдайкиной большой опыт PR и открытия ресторанов — получилось просто и хорошо, своих друзей и родителей вожу к ней ужинать.

Надо понимать, что в кластерах успех не всегда соседствует с крупной прибылью, — молодые люди набираются опыта, получают признание, осознают свои ошибки и переходят на следующий уровень. У тех, кому все удалось, сейчас планируется или уже развивается второй или даже третий проект — они расширяются, открывая точки в других кластерах или таких местах, о которых прежде и не мечтали.

  • Ресторан Kazbegi

  • Ресторан Kazbegi

  • кафе Civil

  • Салон красоты ID/39

Так, Ира с Сережей из кафе Civil не имели никакого опыта, но твердо знали, что у них будет самая лучшая кофейня. И мне кажется, у них все получилось: каждый день они учатся, улучшают меню, ночью что-то пилят-красят. А сейчас строят уже второй Civil — сумасшедшие.

Хозяйка салона красоты ID/39 Оксана работает над созданием второго пространства в «Новой Голландии», а пришла прошлым летом в «Голицын» выбирать помещение под кафе. Она увидела зал и вспомнила, что именно он ей приснился пару лет назад, когда она работала арт-директором Toni & Guy и мечтала о своем салоне. В это время там была выставка стрит-арт-работ художника Паши Мокича и в центре зала размещалась картина — заяц с ножницами. Так у Оксаны все сложилось: никакого кафе, будет салон красоты, а заяц с ножницами станет логотипом.

На первом этаже у нас есть магазин Tykva Store, продвигающий одежду русских дарк-дизайнеров. Вита Ткаченко раньше занималась организацией крупных мероприятий городского масштаба и открыла шоу-рум как хобби, а теперь уже создает третий по счету и запускает интернет-магазин.

Мне нравится история с нашим капсульным отелем Your Space: муж с женой, Саша и Лена, отмечали Сашин день рождения и катались на кораблике. Проплывали по Фонтанке и увидели, что мы ведем ремонт на балконе. Они пришвартовались, пришли посмотреть помещение под офис для строительной компании, которое искал Саша, но тут Лена сказала: «Всегда мечтала открыть хостел». Захотели — сделали. По выходным и по праздникам у них полная загрузка, у гостей «Голицына» всегда есть возможность остаться на ночь, если они опоздали на мосты. И вот ребята собираются открывать второй капсульный отель.

Если говорить обо мне и моей команде: четыре года мы развивали проект «Цифербург», сначала на одном месте, потом на другом, затем на третьем, но этот год стал для нас переломным — после третьего переезда мы занялись параллельно пространством «Голицын Холл» как площадкой для различных мероприятий. Поначалу я стеснялась сдавать его под свадьбы или корпоративы, но чуть позже пришло осознание, что «Голицын Холл» именно та площадка, которую многие искали. Все мои друзья теперь женятся у меня — это приятно. Моя задача, чтобы благодаря «Голицын Холлу» в лофте было на пару сотен людей в день больше. Мы проводим концерты и театральные фестивали, конференции и маркеты — этой весной собрали, по-моему, все петербургские ярмарки. Сейчас я занимаюсь уже третьим за год проектом — открыла свое кафе мечты «Брат» рядом с Дворцовой площадью. А еще мы с частью резидентов «Голицына» возвращаемся на Большую Конюшенную, 9, в особняк Слепцова, который нам пришлось оставить прошлой весной.

МЕСТО СЪЕМКИ

Дом Голицына
наб. р. Фонтанки, 20

Здание в стиле классицизм было построено архитектором Федором Демерцовым в 1787–1790 годах для обер-прокурора Сената Петра Неклюдова, а при новом владельце, министре духовных дел и народного просвещения князе Александре Голицыне, Андрей Воронихин в 1812 году создал в нем домовую церковь во имя Святой Живоначальной Троицы. В квартире братьев Тургеневых в 1815–1818 годах собирались члены литературного общества «Арзамас», в которое входили Жуковский, Вяземский, Батюшков и Пушкин. В советское время — до начала 1980-х — в здании находилось Центральное конструкторское бюро «Строймаш». С весны прошлого года его занимает креативный кластер «Голицын Лофт».

 

Текст: Виталий Котов

Фото: Данил Головкин

Стиль: Полина Апреликова

Визаж: Евгения Сомова

Прическа: Иван Иванов (PARK by OSIPCHuK)

Благодарим интерьерный салон VALLENTE за предоставленную для съемки ванну

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