Наталья Олина: «Успешное городское пространство — это не всегда крупная прибыль»

Я воспринимаю лофт-проекты и кластеры как площадку для экспериментов — это возможность для молодых и не всегда опытных людей рискнуть и попробовать себя в деле, которым они мечтали заниматься. И вдруг оказывается, что не нужно по ставке миллион в месяц снимать помещение на Невском проспекте, чтобы все у тебя получилось. Благодаря тому, что вместе собирается несколько ярких проектов, создается поток посетителей, эквивалентный центральным улицам города. Большинство резидентов одновременно строились прошлой весной, сильно сроднились и теперь поддерживают друг друга, создавая коллаборации.С момента открытия «Голицын Лофта» год назад у нас сменилось около 20% арендаторов — у кого-то идея не сработала, у кого-то не было бизнес-плана. Успеха добились те, кто много работал и вкладывал душу: люди, которые приходят в креативный кластер, настроены увидеть необычный проект, почувствовать особенное отношение к себе.

Мы давно поняли, что популярность кафе или магазинов не зависит от того, в каком месте нашего огромного здания они находятся. Так, на четвертом этаже внутреннего флигеля ребята из заведения Wonder Food готовят молекулярную кухню — и их фиолетовые бургеры и мороженое всех вкусов, как в «Гарри Поттере», пользуются огромным спросом. «Бар Room 13» не сразу можно найти, но у него есть своя преданная аудитория — более того, удаленность бара становится определенным фильтром, через который не проходят те, кто не оценит его атмосферу. Так уж повелось, что в выходные большинство резидентов встречаются в Room 13, чтобы обсудить, как прошла неделя.

Ресторан Kazbegi — наш самый «взрослый», как я считаю, проект, который прекрасно вписался в хулиганскую атмо­сферу лофта. У его хозяйки Оли Волдайкиной большой опыт PR и открытия ресторанов — получилось просто и хорошо, своих друзей и родителей вожу к ней ужинать.

Надо понимать, что в кластерах успех не всегда соседствует с крупной прибылью, — молодые люди набираются опыта, получают признание, осознают свои ошибки и переходят на следующий уровень. У тех, кому все удалось, сейчас планируется или уже развивается второй или даже третий проект — они расширяются, открывая точки в других кластерах или таких местах, о которых прежде и не мечтали.