«Сбербанк» впервые доставил наличные с помощью робота

«Сбербанк» впервые протестировал доставку наличных средств с помощью дрона. Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый зампред правления банка Лев Хасис.

Во время теста робот пролетел 10 км и доставил со скоростью 180 км/ч наличные из кассового центра к инкассаторам. Местоположение пробного полета не уточняется.

Хасис назвал этот эксперимент «важным днём в жизни инкассации Сбербанка» и заявил о продолжении подобных испытаний в ближайшем будущем.

Напомним, «Сбербанк» решил запустить серию экспериментов по доставке наличных по воздуху в мае этого года. Заместитель председателя правления Станислав Кузнецов сообщил, что пробные полеты роботов-инкассаторов планируют совершить в начале июня в республике Татарстан. В свою очередь, глава банка Герман Греф добавил, что в случае вскрытия злоумышленниками дрона, деньги будут залиты краской, которая «превращает наличность в обыкновенную бумагу».