Туристы смогут вернуть деньги за купленные в России товары

Система возврата суммы налога на добавленную стоимость tax free заработает в России с 1 октября 2017 года. Об этом со ссылкой на премьер-министра Дмитрия Медведева сообщают РИА «Новости».

По его словам, для создания tax free в нашей стране необходимо ввести соответствующие поправки в Налоговый кодекс. Известно также, что нововведение не будет распространяться на туристов из стран, входящих в Евразийский экономический союз, а это Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия. Tax free вводится с целью повышения спроса туристов на российские товары а также расширения возможностей туристической отрасли в нашей стране.

«Иностранцы, которые будут покидать нашу страну, смогут возвращать налог на добавленную стоимость купленных здесь товаров», — заявил Медведев.

Туристы из зарубежных стран смогут вернуть НДС в случае покупки товаров на сумму более 10 тысяч рублей. Нововведение распространится и на алкоголь, за исключением подакцизного спиртного. Первыми из российских городов систему опробуют Санкт-Петербург, Москва и Сочи.