Назначен новый директор музея Исаакиевского собора

Новым директором музея Исаакиевского собора назначен искусствовед Юрий Мудров, сообщили в комитете по культуре Санкт-Петербурга. Уже известны подробности его биографии.

Мудров приступил к работе с 15 июня.

Напомним, 21 апреля Николай Буров покинул свой пост директора музея Исаакиевского собора. Николай Витальевич Буров был ведущим артистом Александринского театра. С 2005 по 2008 года был председателем Комитета по культуре Правительства Санкт-Петербурга. С 3 июня 2008 года стал директором музея-памятника «Исаакиевский собор». Также является профессором Санкт-Петербургского Государственного Института Культуры и Искусств и Санкт-Петербургского Государственного Университета Профсоюзов.

Добавим, что в последнее время перед увольнением Николай Буров занимался тем, что отстаивал интересы Исаакиевского собора, который планировали передать в ведомство РПЦ. 10 января губернатор Петербурга Георгий Полтавченко объявил о принятом им решении передать Исаакиевский собор в пользование церкви в 2017-м году. Общественность выступила против. Петицию против передачи собора Церкви подписали более 130 000 жителей и гостей Петербурга.

Депутаты Максим Резник и Борис Вишневский предложили провести референдум о статусе Исаакиевского собора — 21 апреля, Комитет по законодательству петербургского парламента рекомендовал депутатам отклонить проект постановления о проведении референдума о статусе Исаакиевского собора и двух других храмов-музеев.

31 мая 2017 года исполняющей обязанностей директора музея была назначена детская писательница, искусствовед Ирада Вовненко. 2 июня появилась информация о том, что Вовненко подала в отставку, однако она сама выступила с опровержением этой новости.