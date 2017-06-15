В Петербурге ограничат выезд из города

В Петербурге будет перекрыто одно из главных городских шоссе, ведущих к выезду из города. В связи со строительством новой развязки, ожидается ограничение движения на Пулковском шоссе. Об этом сообщает издание «Общественный контроль».

Точный график строительных работ пока неизвестен, однако известно то, что они начнутся уже в этом месяце. Таким образом, автомобилистам необходимо заранее продумывать свой маршрут и следить за обновлениями информации.

Несмотря на то, что движение будет перекрыто частично, пробок не избежать. Известно также, что второй раз дорогу перекроют уже в начале июля. В целом, каждый раз дорогу будут закрывать примерно на 3,5-4 часа.