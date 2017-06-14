Госдума окончательно приняла закон о сносе пятиэтажек в Москве

В третьем чтении был одобрен законопроект о сносе пятиэтажек в Москве, который уже привел к многочисленным акциям протеста. Законопроект поддержали практически все — 399 депутатов «за», и лишь двое (Денис Парфенов и Валерий Рашкин из КПРФ) «против». Один депутат воздержался.

Напомним, в Совете Федерации предложили снести хрущевки по всей стране. Законодатели считают, что подобные проекты реновации жилых домов должны быть реализованы во всех регионах, где есть старые пятиэтажки  – некоторые из них построили еще раньше, чем в столице.

После того, как закон будет принят Госдумой, он пойдет на утверждение в Совет Федерации и далее подписан президентом. Сенаторы Совфеда готовы рассмотреть проект 28 июня. 

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