Глава Горного университета стал самым богатым ректором в России

Глава Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко стал самым богатым ректором, и по совместительству академиком в России. Согласно рейтингу, опубликованному порталом «РБК», за 2016 год он заработал 195,7 миллионов рублей, однако по сравнению с 2015 годом его доход упал 81,5 миллиона рублей.

Рейтинг составлен по информации из деклараций глав университетов. В общей сложности за 2016 год ректоры российских университетов из этого списка заработали 1,2 миллиарда рублей.

Следом за Литвиенко идет ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) Владимир Мау, который за прошлый год заработал 64,5 миллиона рублей.

Самым «бедным» из глав российских университетов является ректор Московского энергетического института, который заработал 11,8 миллионов рублей. Известно, что главы университетов по законодательству имеют право не только занимать пост в учреждении, но и вести бизнес и экспертно-аналитическую работу в проектах правительства и крупных компаний.