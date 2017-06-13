На Московском шоссе образовалась трехкилометровая пробка

Сервис «Яндекс.Пробки» сообщил о многокилометровом автомобильном заторе, который сковал юг Петербурга. Так, в 8:30 утра на внешнем кольце КАД пробка достигла размера в 6,5км. Точная причина затора еще неизвестна, но по предварительным данным, это могли быть дорожные работы на КАД и Московском шоссе и ДТП с грузовиком на внутреннем кольце КАД. 

Автомобилисты смогут добраться до центра города по проспекту Обуховской обороны, Приморскому проспекту, проспекту Косыгина и Заневскому проспекту. По состоянию на 10:50, горожане все еще продолжают стоять в пробке на КАД.

 

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