На Московском шоссе образовалась трехкилометровая пробка

Сервис «Яндекс.Пробки» сообщил о многокилометровом автомобильном заторе, который сковал юг Петербурга. Так, в 8:30 утра на внешнем кольце КАД пробка достигла размера в 6,5км. Точная причина затора еще неизвестна, но по предварительным данным, это могли быть дорожные работы на КАД и Московском шоссе и ДТП с грузовиком на внутреннем кольце КАД.

Автомобилисты смогут добраться до центра города по проспекту Обуховской обороны, Приморскому проспекту, проспекту Косыгина и Заневскому проспекту. По состоянию на 10:50, горожане все еще продолжают стоять в пробке на КАД.