В аэропорту Пулково вырос гигантский одуванчик добра

Памятник миру и добру в виде одуванчика появился на площади у петербургского аэропорта в пятницу, 9 июня. Как сообщили в пресс-службе Смольного, цветок из бронзы и гранита весом полторы тонны вырос на высоту три с половиной метра. Идея памятника принадлежит президенту Международной академии доброты, скульптору Григорию Потоцкому. По задумке автора, широко распахнутые в приветствии ладони с изображенными на них глазами говорят об искренности и чистоте намерений, а шапка в форма шара должна напомнить о нашей планете.

По всему миру уже установлено 30 таких памятников, в том числе в Китае, в Эстонии, во Франции, Австрии, Мексике. В России проект поддержал бизнесмен Аркадий Пекаревский, который планирует установить ещё сто таких композиций в аэропортах разных городов мира, потому что именно здесь «пересекаются жизни миллионов людей». На реализацию проекта отводится десять лет.

По материалам «Фонтанка.ру».

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