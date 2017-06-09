Мосты не будут разводить из-за Дня России

В связи с празднованием Дня России разводка петербургских мостов будет приостановлена в ночь с 12 на 13 июня. Связано это с тем, что по правилам пропуска судов при разводке петербургских мостов, пролеты переправ в дни официальных государственных общенародных праздников не поднимают. Об этом сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

Таким образом, автомобилисты смогу воспользоваться всеми мостами, кроме Тучкова — он закрыт на ремонтные работы до 23 июля.