Петербургский мотоциклист разбросал 12 миллионов рублей по ЗСД

Издание «Фонтанка» сообщило о том, что 8 июня в полицию Приморского района пришел 40-летний петербургский бизнесмен и заявил о пропаже 12 млн рублей. По его словам, на 24-м километре ЗСД, после развязки с Богатырским проспектом по направлению к Белоострову, при движении на мотоцикле с высокой скоростью у него раскрылся рюкзак. и денежные купюры в буквальном смысле были выброшены на ветер.

Как уточнил мотоциклист, это произошло 6 июня, а запоздалый визит в полицию он объяснил необходимостью посоветоваться с адвокатом.

Разлетевшиеся во все стороны купюры мгновенно привлекли внимание автомобилистов — останавливались на скоростной трассе и престижные иномарки. Всего по состоянию на 17 часов 8 июня мотоциклисту были возвращены 2 млн рублей, однако позже, в 53 отдел полиции Приморского района пришла супружеская пара и выложила на стол дежурному упаковки пятитысячных купюр в общей сложности на 4 миллиона рублей.