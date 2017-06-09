В Михайловском саду покажут Малевича и Маяковского

В Михайловском саду 9 июня откроется фестиваль «Императорские сады России». Тему этого года – искусство авангарда – в Русском музее обыграли, присвоив ему название «Авангарденс». Тема яркая и дающая не только простор для фантазии, но и конкретное направление, заведомо связанное с музейной тематикой — что немаловажно для фестиваля именно музейного.

Зрителям покажут арт-объекты, посвященные Малевичу, Родченко, Маяковскому, французским художникам Роберу Делоне и Соне Терк-Делоне. Кроме того, петербуржцев ждет знакомство с финским проектом «Тихий народ» – инсталляцией Рейо Кела, созданной в 1988 году для танцевального перформанса «Пашня Илмари» в Суомуссалми и с тех пор побывавшей в Хельсинки и других городах Финляндии. В Михайловском саду инсталляцию воссоздадут студенты кафедры дизайна костюма Художественно-промышленной академии им. А.Л. Штиглица.

В этом году на фестивале запланирована насыщенная театрально-музыкальная программа: за 10 дней фестиваля публика посмотрит спектакль «Пена дней» Инженерного театра АХЕ, перформансы Антона Адасинского и театра DEREVO, побывает на концертах Александра Маноцкова с ансамблем Courage Quartet и Алексея Айги с ансамблем «4'33''», послушает «ВолковТрио» и станет свидетелем перформанса на воде — постановки сверхповести Велимира Хлебникова «Зангези».

Также в программе — научно-развлекательное шоу студенческого клуба ИТМО «Химическая палитра знаний», мастер-классы по флористике, фольклорно-игровая программа «Русские ярмарочные забавы», программа центра поддержки экологического образования и лекции по искусству.

По материалам «Фонтанки».