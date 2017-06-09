Один из самых титулованных фигуристов, хореограф, продюсер и житель столицы Илья Авербух приехал в Петербург с гастролями своего ледового мюзикла «Кармен», посмотреть который можно до 15 июня в СК «Юбилейный». Специально для нас Илья написал колонку с признанием в любви к Петербургу и рассказал, какие места в городе считает наиболее сильными энергетически.
Илья Авербух: «Москва не может жить без Петербурга»
В любом городе нашей страны – даже Москве – всегда понятно, что ты в России. А Петербург — другой. За это я его и люблю. Здесь есть прекрасное ощущение, что находишься в Европе: чувствуется разница менталитетов. Хотя я москвич, меня это очень подкупает. Пожалуй, это единственный наш город, в котором ты словно за границей.
С Петербургом у меня связана большая часть жизни: в свое время часто бывал здесь на соревнованиях. Но самые яркие воспоминания остались после работы над телепроектом «Болеро», который был уникален, как и сам город. Мы объединили в нем знаковых петербургских и московских балерин и прославленных фигуристов. Особенным было также то, что съемки проходили не в павильонах, а в Михайловском театре.
Не могу похвастаться, что открыл «свой» Петербург – маршруты у меня в основном туристические. Когда у нас были съемки «Болеро», я часто приходил к Спасу на крови. У него потрясающая аура. Даже был несколько раз в пригородах: Колпине, Гатчине, Петергофе, Стрельне. Но центр дает возможность очутиться в другом мире. У него, особенно у Невского проспекта, сумасшедшая энергия, но при этом очень органичная. Город очень логичный, и по архитектуре самый красивый – как бы ни старались другие.
Единственная причина, почему тут очень трудно жить – это ужасная погода. Я с восхищением отношусь к петербуржцам, которые смогли приспособиться к ней. Трудно адаптироваться к жизни без солнца.
Мы все разные – у каждого города есть свои плюсы или минусы. Москвичи всем кажутся суетливыми, амбициозными, стремящимися изменить мир, а петербуржцы на их фоне более спокойными, сосредоточенными на чем-то своем. Но это взгляд самих жителей Петербурга. Из столицы, напротив, есть ощущение некоторой зависимости петербуржцев от Москвы. Петербуржцы говорят, что они лучше москвичей, и этим подтверждают, что столица в них сидит и раздражает. А этого не должно быть, потому что это два абсолютно разных города.
Подобная исторически сложившаяся ситуация существует и в других странах: например, Мадрид и Барселона постоянно спорят. Но несмотря на соперничество, мы все едины и связаны. Москва не может жить без Петербурга, а Россию нельзя представить без ее жемчужины — города Петра Первого.
Текст: Мария Орехова
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