В любом городе нашей страны – даже Москве – всегда понятно, что ты в России. А Петербург — другой. За это я его и люблю. Здесь есть прекрасное ощущение, что находишься в Европе: чувствуется разница менталитетов. Хотя я москвич, меня это очень подкупает. Пожалуй, это единственный наш город, в котором ты словно за границей.

С Петербургом у меня связана большая часть жизни: в свое время часто бывал здесь на соревнованиях. Но самые яркие воспоминания остались после работы над телепроектом «Болеро», который был уникален, как и сам город. Мы объединили в нем знаковых петербургских и московских балерин и прославленных фигуристов. Особенным было также то, что съемки проходили не в павильонах, а в Михайловском театре.

Не могу похвастаться, что открыл «свой» Петербург – маршруты у меня в основном туристические. Когда у нас были съемки «Болеро», я часто приходил к Спасу на крови. У него потрясающая аура. Даже был несколько раз в пригородах: Колпине, Гатчине, Петергофе, Стрельне. Но центр дает возможность очутиться в другом мире. У него, особенно у Невского проспекта, сумасшедшая энергия, но при этом очень органичная. Город очень логичный, и по архитектуре самый красивый – как бы ни старались другие.