В Петербурге пройдет фестиваль бесплатных экскурсий по модерновым парадным

18 июня для жителей и гостей города устроят бесплатные экскурсии по самым роскошным парадным зданий в стиле модерн в рамках третьего по счету фестиваля «Парадные в стиле модерн.Лучшее».

В программе — пять лучших городских маршрутов: витражи и печи на Петроградке, винтовые лестницы и атланты на Советских улицах, и района Семенцы, за дверями которых спрятаны роскошные витражи, лепнина, камины и мозаичные полы, и другие маршруты, которые пользуются наибольшей популярностью у жителей города. Напомним, Sobaka.ru уже писала о живописных заброшенных особняках Петербурга.

Подробное расписание фестиваля можно узнать по этой ссылке.