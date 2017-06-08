В Петербурге пройдет фестиваль бесплатных экскурсий по модерновым парадным

18 июня для жителей и гостей города устроят бесплатные экскурсии по самым роскошным парадным зданий в стиле модерн в рамках третьего по счету фестиваля «Парадные в стиле модерн.Лучшее».

В программе — пять лучших городских маршрутов: витражи и печи на Петроградке, винтовые лестницы и атланты на Советских улицах, и района Семенцы, за дверями которых спрятаны роскошные витражи, лепнина, камины и мозаичные полы, и другие маршруты, которые пользуются наибольшей популярностью у жителей города. Напомним, Sobaka.ru уже писала о живописных заброшенных особняках Петербурга.

Подробное расписание фестиваля можно узнать по этой ссылке.

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

На Петербург надвигаются грозовые тучи

В РОСФОТО пройдет юбилейная выставка с работами известных фотографов

В Ботаническом саду расцветет редкая «сестра» Царицы ночи

В четверг в Петербурге ожидается небольшая облачность

«Почта России» будет проверять содержимое всех посылок в Петербург

Городской пляж у Петропавловской крепости закрыли на целый месяц

Фоторепортаж: петербуржцы радуются долгожданному лету в Instagram

Петербургские университеты вошли в рейтинг лучших в мире