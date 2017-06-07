У разводных мостов появился свой рейтинг популярности

Компания «Мостотрест» составила рейтинг самых популярных разводных мостов Петербурга. Просмотреть весь список можно на официальном сайте компании.

Список был составлен на основе анализа посещаемости страниц мостов на сайте учреждения. Третий год подряд первое место занимает Дворцовый мост — про него захотели узнать 20,32% посетителей. Тучков мост взял почетное «серебро» — 17,02%, посещений на сайте, а третье место досталось мосту Александра Невского, набравшему 12,71%.

Самым неинтересным для горожан мостом стал 1-й Елагин мост: про него помнят всего лишь 0,4% жителей города.