В Москве появился автомат по продаже лайков и подписчиков в Instagram

В Москве появился автомат по накрутке лайков и подписчиков в Instagram. Мечта многих начинающих блогеров была установлена в торговом центре «Охотный ряд». Об этом сообщил московский журналист Василий Сонькин. По его словам, за сто подписчиков автомат берет сто рублей, а за сто лайков — 50 рублей. Агрегат имеет дополнительную функцию печати фотографий из популярной соцсети.

Известно, что в Москве и Санкт-Петербурге существуют терминалы по печати фотографий из Instagram, однако до того, чтобы установить подобные автоматы для накрутки подписчиков, бизнесмены еще не додумывались.