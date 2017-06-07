В Москве появился автомат по продаже лайков и подписчиков в Instagram

В Москве появился автомат по накрутке лайков и подписчиков в Instagram. Мечта многих начинающих блогеров была установлена в торговом центре «Охотный ряд». Об этом сообщил московский журналист Василий Сонькин. По его словам, за сто подписчиков автомат берет сто рублей, а за сто лайков  — 50 рублей. Агрегат имеет дополнительную функцию печати фотографий из популярной соцсети.

Известно, что в Москве и Санкт-Петербурге существуют терминалы по печати фотографий из Instagram, однако до того, чтобы установить подобные автоматы для накрутки подписчиков, бизнесмены еще не додумывались. 

 

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