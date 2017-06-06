В Петербурге появилась пешеходная карта метро

Жители Петербурга Илья Тихомиров и Анна Богатикова выложили в соцсеть «Вконтакте» свою версию карты метрополитена — они самостоятельно прошлись по всем наземным маршрутам от станции к станции и перерисовали карту исходя из пешеходного пути, дополнив ее количеством времени, которое понадобится на преодоление наземного маршрута. Карта будет весьма полезна в теплую погоду любителям пеших прогулок.

Так например, самым продолжительным по времени переходом станет путь от станции метро «Приморская» до строящейся «Новокрестовской» — около 116 минут («Лучше вплавь», как отметили авторы карты). Помимо этого на карте можно увидеть живописные маршруты, промзоны и расстояния между соседними станциями, расположенными на разных линиях.