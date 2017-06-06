У Казанского собора появился фонтан для пенной вечеринки

В самом центре Петербурга хулиганы вылили моющее средство прямо в фонтан напротив Казанского собора, в результате чего достопримечательность превратилась в огромную ванну с густой пеной. Об этом сообщили очевидцы происшествия.

К мыльному фонтану прибыли сотрудники «Водоканала». О случившемся они узнали около 9 часов утра. Сотрудники городской службы ранее высказывались о том, что агрессивные моющие средства портят городские фонтаны.

Фонтан у Казанского собора планируют включить к 13 часам дня..

Напомним, ранее неизвестные вылили моющее срество в фонтан напротив Дома Кино, а в сентябре прошлого года жертвой вандалов стал фонтан на Манежной площади.

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