Стала известна программа июньских "Диалогов" проекта "Открытая библиотека". На этот раз в беседах примут участие Александр Сокурова, Светлана Алексиевич, Лев Додин и другие. Мероприятие пройдет во вторник, 13 июня, на Новой сцене Александринского театра.

В 15:00 писатель Светлана Алексиевич прочитает лекцию на тему "Я не хочу писать о войне". Со вступительным словом выступит режиссер Александр Сокуров. В 16:00 культуролог Юрий Сапрыкин -обсудит с журналистом Валерием Панюшкиным День России. Завершатся "Диалоги" в 17:00: театральный режиссер Лев Додин побеседует с режиссером и актером Андреем Смирновым об оттепели.