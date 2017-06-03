Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин и руководитель транспортного департамента Москвы Максим Ликсутов 2 июня представили на Петербургском экономическом форуме карту, на которую можно записать проездные билеты Москвы и Петербурга — в этот же день Метрополитен объявил о старте продаж карт. Разбираемся, почему проект, которого ждали больше года, пока вызывает больше вопросов.
Что не так с объединенной проездной картой Москвы и Петербурга?
2 июня в Москве и в Петербурге поступает в реализацию объединённая транспортная карта двух столиц - «Подорожник» и «Тройка». pic.twitter.com/uRvbL5y4f2— Юлия Шавель (@JulieShavel) 2 июня 2017 г.
Задержка
У проекта объединения двух карт непростая судьба. Впервые идею озвучил руководитель столичного Дептранса Максим Ликсутов во время прямой видеотрансляции в соцсети «ВКонтакте» 28 марта 2016 года, пообещав сделать это «в ближайшие 2-3 месяца». Затем 3 июня в интервью ТАСС он скорректировал сроки проекта на «до конца 2016 года». К концу года объединение так и не случилось, московские власти замолчали — им на помощь пришли петербургские чиновники. Заместитель председателя городского комитета по транспорту Елена Осинцева 14 марта рассказала, что объединение электронных транспортных карт Москвы «Тройка» и Санкт-Петербурга («Подорожник») случится в мае. В итоге 2 июня во время ПМЭФ-2017 карту презентовали журналистам и в этот же день объявили о старте продаж.
Карты «Подорожник-Тройка» можно приобрести в кассах ст. Пл.Восстания, в Москве-ст.Комсомольская. pic.twitter.com/FBquUQmaXq— Юлия Шавель (@JulieShavel) 2 июня 2017 г.
Где купить?
Пока приобрести объединенную карту можно только на одной станции метро в Москве и на одной в Петербурге — «Комсомольская» и «Площадь Восстания» соответственно. Старт продаж на других станциях обещают в течение месяца.
Наш корреспондент попытался купить карту у метро «Площадь Восстания» на стороне Невского проспекта, но там ее не оказалось — кассир отправил ее к выходу метро у Московского вокзала. Карты продаются только в кассах этого выхода.
Как пополнить?
Несмотря на то, что карта одна и называется вроде бы «объединенной», сейчас она работает как два разных кошелька. То есть пополнить «Тройку» в Петербурге у пассажира не получится, также как и «Подорожник» — в Москве. «Пока это два кошелька на одной карте. Деньги надо будет класть либо в Москве, либо в Петербурге. Технически объединить карты на одном чипе можно, но для этого нужно посмотреть поток людей, которым это необходимо», — приводит слова Максима Ликсутова агентство «Интерфакс»
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