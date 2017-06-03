Что не так с объединенной проездной картой Москвы и Петербурга?



Где купить?

Пока приобрести объединенную карту можно только на одной станции метро в Москве и на одной в Петербурге — «Комсомольская» и «Площадь Восстания» соответственно. Старт продаж на других станциях обещают в течение месяца.

Наш корреспондент попытался купить карту у метро «Площадь Восстания» на стороне Невского проспекта, но там ее не оказалось — кассир отправил ее к выходу метро у Московского вокзала. Карты продаются только в кассах этого выхода.