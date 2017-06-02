В Петербурге откроется феминистское пространство «Ребра Евы»

3 июня в Петербурге официально откроется первая за долгое время феминистская площадка. Образовательный, дискуссионный и художественный проект «Ребра Евы» расположится в кластере Korpus2 в Биржевом переулке.

На открытии объявят победительниц конкурса «Феминистская сказка», а Ольга Липовская, организовавшая подпольный кружок по изучению текстов феминизма еще в начале 1980-х, прочтет лекцию «Женщины в литературе: обретение голоса». Кроме того, откроется выставка живописи, графики и других художественных медиа «Город женщин».

«Экспозиция будет доступна в течение месяца, кроме нее мы планируем проведение мастер-классов и дискуссий от различных феминистских групп», — рассказали активистки «Ребер Евы» в соцсетях.