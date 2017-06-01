В России собираются запретить проносить алкоголь из duty free в самолеты

Министр транспорта РФ Максим Соколов заявил в интервью одной из телекомпаний в кулуарах Петербургского экономического форума, что Минтранс может запретить проносить алкоголь из зоны duty free в салон самолета.

«Что касается сдачи в багаж продукции, алкогольной в первую очередь, которую приобретают пассажиры в магазинах duty free, то здесь надо все дополнительно взвесить», — сказал он.

Соколов сказал, что деятельность таких магазинов влияет на финансы аэропортов, инвесторы также учитывают в своих решениях доходы от магазинов duty free. В связи с этим сначала эксперты должны установить, как подобный запрет может повлиять на «финансовые модели инвестиций аэропортов». Соколов также признал риск, что пассажиры могут перестать покупать алкоголь и это скажется на инвестиционной привлекательности российских аэропортов.