В Петербурге ветер повалил несколько деревьев

В разных районах Петербурга из-за сильного ветра скоростью до 15 метров в секунду несколько деревьев упали на припаркованные машины. Об этом пишут очевидцы в соцсетях. О пострадавших не сообщается.

«Деревья продолжают падать на машины. Во дворе дома 30 по (проспекту) Художников упало и замяло крышу и выбило стекла, хозяин нервно пилит ветки. И сразу двух японцев одним деревом придавило у дома 25 к 4 на проспекте Культуры — Судзуки и Субару» — пишет очевидец в группе «ДТП и ЧП. Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, что ранним утром пресс-служба ГУ МЧС предупредила, что начиная примерно с полудня ожидается усиление северо-западного и западного ветра до предштормовых 12-16 метров в секунду. Горожан и гостей города просят учитывать сложные погодные условия.