В Петербурге построят гигантское колесо обозрения

В Петербурге может появиться гигантское 170-метровое колесо обозрения: это больше, чем в Лондоне и Сингапуре. Инвестиционный проект на 9,5 миллиарда рублей был представлен 1 июня в павильоне города на Петербургском международном экономическом форуме.

По словам представителя компании-инвестора Ольги Шарыгиной, сейчас идет согласование высотности и места для аттракциона. По задумке авторов проекта, колесо обозрения будет работать круглый год и расположится в легкодоступном месте, с которого открывается максимально красивый вид на город. Таким образом к тому же надеются привлечь туристов.

В отличие от стандартных колес обозрения, новое сооружение предполагает принципиально другую конструкцию, сходную со знаменитым London Eye: 36 большие кабины, в каждой из которых может поместиться до 30 человек.

Когда этот амбициозный проект будет реализован, пока неясно. Только на согласование со всевозможными городскими службами и прочие бюрократические процедуры уйдет не менее трех с половиной лет.