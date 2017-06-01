ГУ МЧС предупредило о сильной непогоде в Петербурге 1 июня, в первый день Международного экономического форума.

Как сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на Северо-Западное УГМС, 1 июня, начиная примерно с полудня, ожидается усиление северо-западного и западного ветра до предштормовых 12-16 метров в секунду. Горожан и гостей города просят учитывать сложные погодные условия.

Напомним, что 29 мая в Москве прошел сильный дождь, который сопровождался порывами ветра до 20 метров в секунду. В столице были повалены стихией на землю сотни деревьев, а также светофоров, рекламных щитов и так далее. В результате урагана погибли по меньшей мере 16 человек.