Писательница Ирада Вовненко назначена исполняющей обязанности директора Исаакия

Детская писательница, искусствовед Ирада Вовненко назначена на должность исполняющего обязанности директора музея-памятника «Исаакиевский собор».

Вовненко до этого занимала пост заместителя директора по связям с общественностью Исаакия. Она сменит Николая Бурова, который занимал эту должность с июня 2008 года.

Между тем, новая директор возглавила музей в непростое для него время. Напомним: губернатор Петербурга Георгий Полтавченко 10 января сообщил о том, здание Исаакиевского собора, являющееся сейчас государственным музеем, будет передано РПЦ летом текущего года. Передача Исаакия церкви вызвала возмущение части общества, вылившееся в несколько акций протеста и массовый мартовский митинг на Марсовом поле за сохранение города.

Правда, 15 мая губернатор официально заявил, что в Смольный так и не поступила заявка от Русской Православной церкви на передачу ей Исаакиевского собора. Это достаточно неожиданное заявление явилось ответом на запрос группы депутатов Законодательного собрания. В самой же РПЦ признали, что «существуют препятствия» для передачи церкви Исаакиевского собора.

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