Из Петербурга впервые запустят паромы в Копенгаген

После продажи паромного оператора St. Peter Line петербургские власти приняли решение о создании новой пароходной компании, которая должна окупить средства, потраченные на порт «Морской фасад».

«Есть поручение президента о необходимости развивать пассажирское морское судоходство, Петербургу сам бог велел возглавить это», — объяснил председатель совета директоров пассажирского порта «Морской фасад» Андрей Мушкарев.

Предполагаемые паромные маршруты должны связать Петербург с Таллином, Хельсинки, Стокгольмом и, впервые в истории, с датской столицей Копенгагеном.