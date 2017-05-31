В Петербурге и области открыли сеть заправок для электромобилей

Компания «Ленэнерго» запустила собственную сеть электрозаправочных станций. К двум заправкам для электромобилей, запущенным ранее в аэропорту Пулково и торговом центре «Галерея», прибавилось еще 13 штук, которые расположены в различных районах города, а также во Всеволожском районе Ленинградской области.

В «Ленэнерго» обещают, что до конца года заправиться можно будет бесплатно. Для ее использования нужно только оформить клиентскую карту.

Согласно статистике, в Петербурге зарегистрировано 47 электромобилей. Таким образом, на одно заряжающее устройство будет приходиться по три экологически этичных машины.