«Петергоф» получил главный приз международного фестиваля «Интермузей»

Государственный музей-заповедник «Петергоф» получил Гран-при XIX Международного фестиваля музеев «Интермузей», который проходил в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве.

Также к финал конкурса вышли два проекта ГМЗ «Петергоф» — «Петергофские дачники» (номинация «Лучший научно-исследовательский музейный проект») и «Ораниенбаум сквозь века» (номинация «Лучший проект в сфере информационных технологий»).

Государственный Эрмитаж наградили в номинации «Лучший проект в сфере музейного образования» за культурно-просветительский проект «Интермедия: Круги по воде», подготовленный Молодежным центром Эрмитажа к выставке Яна Фабра «Рыцарь отчаяния — воин красоты».

В этом году на конкурс 265 музеев около 400 заявок, в финал было отобрано 20 из них. Победители во всех номинациях получают по 400 тысяч рублей, обладатель Гран-при — 700 тысяч рублей.