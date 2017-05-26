В Петербурге подвели итоги закрытого градостроительного конкурса на разработку проекта благоустройства территории Александровского парка. Профессиональное жюри отдало предпочтение работе Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительный университета.

Проект ГАСУ предусматривает следующие изменения: на территории парка будет перекрыт сквозной проезд для автомобилей, появятся велодорожки и пешеходные зоны, а также сад-огород.

Парк предлагают включить в систему пешеходного маршрута от крейсера «Аврора» до Крестовского острова. На улице Яблочкова от метро «Спортивная» до Александровского парка реконструирующие предлагают расширить тротуары, чтобы расположить там кафе и места для отдыха.

Читайте также — развернутый экспертный комментарий историка Льва Лурье о реконструкции Александровского парка