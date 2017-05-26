На Малой Садовой появились телефонные будки для «звонков» Ахматовой и Есенину

На Малой Садовой улице в Петербурге установили «литературные» телефонные будки, в которых можно «позвонить» российским поэтам XX века.

Набрав продиктованный номер, участвующий в аттракционе услышит записанные на пленку голоса Ахматовой, Маяковского, Есенина, Бродского и других авторов «серебряного века» и более поздних эпох.

Будки установлены в рамках развлекательной программы XII Петербургского Международного Книжного Салона, который в этом году продлится до 28 мая и посвящен экологии, а также вековому юбилею обеих революций 1917 года.