Госдума ввела уголовную ответственность для создателей «групп смерти» в соцсетях

Государственная дума РФ приняла в третьем, окончательном чтении законопроект Ирины Яровой об уголовной ответственности за создание «групп смерти» в социальных сетях. За него проголосовали 408 депутатов, против не высказался никто.

Законопроект был одобрен Думой за два месяца, в ходе обсуждения в него внесли только технические изменения. При этом правительство предлагало существенно скорректировать некоторые формулировки, которые противоречат уже существующим статьям Уголовного кодекса. Тем не менее, поправки правительственных приняты не были.

Если новый закон Яровой будет одобрен в Совете Федерации и подписан президентом Владимиром Путиным, в УК появятся три новых статьи: о склонении к самоубийству или помощи в самоубийстве; об организации склонения к самоубийству; о вовлечении несовершеннолетних в деятельность, которая угрожает их жизни. При этом уже расследуется как минимум одно уголовное дело о «группах смерти», подозреваемым по которому проходит Филипп Будейкин (известный в сети «ВКонтакте» как Лис). Ему предъявлено обвинение по «старой» статье о доведении до самоубийства.