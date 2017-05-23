|В Петербурге сегодня открылась выставка конкурсных проектов реконструкции Александровского парка — победителя объявят к концу мая. Историк и номинант нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Лев Лурье прокомментировал ситуацию.
Лев Лурье: «Александровский парк можно частично превратить в ленинградский Арбат»
Александровский парк – одно из немногих сравнительно «нетронутых» мест в центре Петербурга, так что радикальная реконструкция не была бы уместна. Пока у властей нет никаких решений по строительству нового красивого зоопарка, думаю, трогать пока что не надо. Этим можно заняться, когда появится более сильное городское правительство и решит это раз и навсегда. Со всем остальным надо работать. Я думаю, что все сборно-разборные конструкции должны быть убраны, собственникам должны быть выплачены компенсации. Из тех капитальных строений, которые сейчас стоят в парке – это народный дом Николая II, театр Ленинского комсомола, Планетарий и новое сооружение кинотеатра – с ними, видимо, ничего уже не сделать. Все остальное должно быть расчищено: как можно больше пустого пространства.
Что касается музея Артиллерии, который не хочет никак интегрироваться в парк, то для этого просто нужен очень сильный городской руководитель вроде Валентины Ивановны Матвиенко, которая могла бы уговорить Сергея Кужугетовича Шойгу передать городу эту территорию. Тогда всю ее можно было бы задействовать в качестве какой-нибудь симпатичной общественной зоны. Несомненно еще один мост через Кронверкский пролив был бы разумен – там огромный туристический поток.
Пока я не вижу цифр по подземным парковкам, которые предусмотрены конкурсным заданием, могу говорить только наугад. Наземную парковку из парка надо убирать, при этом туристические автобусы должны как-то подъезжать к Петропавловской крепости, и им негде останавливаться сейчас, для них должно быть выделено некое пространство. Это пространство нашли на том месте, где в 1918-м году расстреливали людей, поэтому хорошо бы придумать другое решение.
В историческом отношении Александровский парк – довольно периферийное место для города, это не Эрмитаж и не Летний сад, ничего особенно мемориального там нет. Это недавняя пустыня до 1840-х годов, он был таким парком окраинной части. Поэтому как раз какие-то изменения в целях большего удобства для прохода, я считаю вполне возможным.
В середине прошлого века у главного архитектора Петербурга Николая Баранова, создать южный зеленый контур Петроградской стороны, который шел бы от Авроры до островов. Эта идея вполне реальна, потому что Ватный остров сейчас пока не застроен, да и Петровский тоже. Хотелось бы, чтобы Александровский парк стал такой транзитной зоной для тихого отдыха с какими-то вкраплениями детских площадок, где можно гулять с собаками, встречаться с девушками.
В районе к северу от парка нужно создать условия, чтобы малый бизнес в виде лавок, рюмочных и недорогих кафе туда пошел. Это может стать второй улицей Рубинштейна. Я имею ввиду весь кусок от Кронверского до Провиантской и проспекта Добролюбова, он необычайно хорош для пешеходных улочек, туристических троп. Там Александровский парк мог бы стать, простите, таким ленинградским Арбатом.
Редакция выражает благодарность в подготовке материала архитектурному критику и нашему колумнисту Марии Элькиной.
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