Александровский парк – одно из немногих сравнительно «нетронутых» мест в центре Петербурга, так что радикальная реконструкция не была бы уместна. Пока у властей нет никаких решений по строительству нового красивого зоопарка, думаю, трогать пока что не надо. Этим можно заняться, когда появится более сильное городское правительство и решит это раз и навсегда. Со всем остальным надо работать. Я думаю, что все сборно-разборные конструкции должны быть убраны, собственникам должны быть выплачены компенсации. Из тех капитальных строений, которые сейчас стоят в парке – это народный дом Николая II, театр Ленинского комсомола, Планетарий и новое сооружение кинотеатра – с ними, видимо, ничего уже не сделать. Все остальное должно быть расчищено: как можно больше пустого пространства.

Что касается музея Артиллерии, который не хочет никак интегрироваться в парк, то для этого просто нужен очень сильный городской руководитель вроде Валентины Ивановны Матвиенко, которая могла бы уговорить Сергея Кужугетовича Шойгу передать городу эту территорию. Тогда всю ее можно было бы задействовать в качестве какой-нибудь симпатичной общественной зоны. Несомненно еще один мост через Кронверкский пролив был бы разумен – там огромный туристический поток.

Пока я не вижу цифр по подземным парковкам, которые предусмотрены конкурсным заданием, могу говорить только наугад. Наземную парковку из парка надо убирать, при этом туристические автобусы должны как-то подъезжать к Петропавловской крепости, и им негде останавливаться сейчас, для них должно быть выделено некое пространство. Это пространство нашли на том месте, где в 1918-м году расстреливали людей, поэтому хорошо бы придумать другое решение.