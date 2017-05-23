День города в Петербурге будет прохладным и дождливым

Тепло закончится в Петербурге к концу недели, и выходные, по утверждениям синоптиков, будут прохладными.

Уже в пятницу, 26 мая, по прогнозу дождь и всего +11. Дождливо будет и в сам День города, 27 мая, а температура не превысит +10.

Однако отметим, что прогнозы синоптиков на начало недели пока не сбылись. Утверждалось, что дожди начнутся уже в понедельник и продлятся во вторник и среду.

Напомним, что на прошлой неделе синоптики обнародовали долгосрочный прогноз на ближайшие два месяца. Чехарда с переменой погоды продлится до конца мая. Июнь обещают теплым, июль — жарким, но дождливым.