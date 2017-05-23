На Троицком и Биржевом мостах появились QR-коды с аудиогидом

Еще на двух мостах Петербурга появились QR-коды, которые позволят обладателям смартфонов услышать историю создания переправ и малоизвестные исторические факты.

Как сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Смольного, специальные наклейки уже есть на павильонах охраны Троицкого и Биржевого мостов. Звуковые дорожки записаны на русском, китайском и английском языках.

Первым QR-код с восьмиминутной аудиоэкскурсией получил Дворцовый мост в качестве «подарка» от компании «Мостотрест» на столетний юбилей. Всего же аудиогиды созданы для пяти мостов. В Смольном уточнили, что в скором времени QR-коды разместят на Благовещенском и Большеохтинском мостах.

По материалам издания «Фонтанка»