На Троицком и Биржевом мостах появились QR-коды с аудиогидом
Еще на двух мостах Петербурга появились QR-коды, которые позволят обладателям смартфонов услышать историю создания переправ и малоизвестные исторические факты.
Как сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Смольного, специальные наклейки уже есть на павильонах охраны Троицкого и Биржевого мостов. Звуковые дорожки записаны на русском, китайском и английском языках.
Первым QR-код с восьмиминутной аудиоэкскурсией получил Дворцовый мост в качестве «подарка» от компании «Мостотрест» на столетний юбилей. Всего же аудиогиды созданы для пяти мостов. В Смольном уточнили, что в скором времени QR-коды разместят на Благовещенском и Большеохтинском мостах.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.