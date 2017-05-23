Валентина Матвиенко предложила запретить подросткам участвовать в акциях протеста

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко выступила за внесение в законодательство изменений, предусматривающих запрет вовлечения в незаконные массовые мероприятия несовершеннолетних. Об этом она заявила в сегодняшнем интервью «Известиям».

«Убеждена, что несовершеннолетние граждане — дети, подростки — не должны участвовать в подобного рода акциях, особенно если они несанкционированные. (...) Поэтому, может быть, следует законодательно установить запрет вовлечения детей в подобного рода массовые акции», — сказала Матвиенко.

По мнению экс-губернатора Петербурга и нынешней главы сената, вовлечение несовершеннолетних россиян «через интернет, социальные сети в незаконные массовые мероприятия» — «недопустимо».

Напомним, что 26 марта в Москве, Петербурге и ряде других крупных российских городов состоялись массовые митинги и акции против коррупции, в которых приняли участие десятки тысяч человек. В результате около двух тысяч протестующих в общей сложности было задержано: среди которых было и некоторое количество несовершеннолетних граждан.