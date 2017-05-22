Право помыть Медного всадника разыграют среди петербуржцев

Памятник Петру I на Сенатской площади помоют ко дню рождения Петербурга. На этот раз к процессу решили подключить горожан. Идея принадлежит Музею городской скульптуры, который в этом году отмечает 85-летие.

В музее сообщили, что тех, кто 26 мая сможет познакомиться с работой реставраторов, подняться на вышке на самый верх и заглянуть в глаза императору, определят с помощью генератора случайных чисел 24 мая в 15.00.

Чтобы стать участником розыгрыша, необходимо правильно ответить на вопрос, опубликованный в группе Музея городской скульптуры в социальной сети «ВКонтакте».

Церемония мытья Медного всадника состоится 26 мая в 10.00.