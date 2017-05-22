Видеоблогер Саша Спилберг выступила в Госдуме с речью

Популярный видеоблогер Саша Спилберг (Александра Балковская) выступила на парламентских слушаниях о молодежной политике в Госдуме.

Спилберг заявила, что считает себя «проводником между государством и аудиторией» и посоветовала депутатам изменить отношение к соцсетям и стать «прозрачными». «Подписчики — это те же избиратели, а каждое мое видео — это мини-выборы. Я прозрачная с 13 лет. Станьте прозрачными! Делайте видео, выкладывайте. Не бойтесь показать свое человеческое лицо, свою семью» — эмоционально заявила Саша.

Также она прокомментировала дело екатеринбургского блогера Руслана Соколовского, назвав последнего «идиотом», но при этом высказала мнение, что таких надо «или лечить, или штрафовать», а не сажать в тюрьму. В завершение речи Спилберг высказалась о том, что популярных видеоблогеров используют для борьбы с уличными демонстрациями, в которых участвуют школьники (речь идет о недавнем антиоппозиционном клипе Алисы Вокс, по данным некоторых изданий, придуманном и профинансированном в структурах Администрации Президента): «Я не сторонница крайностей. Я не считаю, что нужно пускать в соцсети по паспорту, но и не считаю, что нужно выходить на митинг из-за того, что кто-то купил желтые кроссовки».

Напомним: Саша Спилберг — одна из самых раскрученных блогеров русскоязычного сегмента YouTubr с почти пятью миллионами подписчиков. Еще до слушаний в парламенте она записала совместный ролик с министром культуры России Владимиром Мединским.