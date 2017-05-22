Неделя в Петербурге начнется с дождей

Неделя в Петербурге по прогнозам синоптиков начнется с дождей. В понедельник 22 мая они будут небольшие и кратковременные. Температура воздуха при этом не превысит +18.

Во вторник и среду в городе также ожидают дождливую погоду. Врачи в свою очередь предупреждают о риске эпидемических вспышек ОРВИ и других простудных заболеваний из-за постоянной смены погоды.

Напомним, что на прошлой неделе синоптики обнародовали долгосрочный прогноз на ближайшие два месяца. Чехарда с переменой погоды продлится до конца мая. Июнь обещают теплым, июль — жарким, но дождливым.