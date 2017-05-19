В РПЦ заговорили о препятствиях в передаче церкви Исаакия

В РПЦ признали, что существуют препятствия для передачи церкви Исаакиевского собора. Об этом свидетельствуют слова руководителя юридической службы Московской патриархии игуменьи Ксении (Чернега) на пресс-подходе, состоявшемся 19 мая в рамках Санкт-Петербургского международного юридического форума.

«Вероятно, такие факторы есть, но они лежат вне правового поля. Я считаю, что закон позволяет сделать это сегодня-завтра», – передала слова Чернега «Фонтанка».

Также игуменья не знает, когда РПЦ оформит заявку. «Закон не регламентирует вопрос. Пока никаких документов, обязывающих нас подать заявку, нет. Когда она будет подана, не могу сказать, не знаю», – подчеркнула игуменья.

В понедельник 15 мая губернатор Петербурга Георгий Полтавченко официально заявил, что в Смольный так и не поступила заявка от Русской Православной церкви на передачу ей Исаакиевского собора. Это достаточно неожиданное заявление явилось ответом на запрос группы депутатов Законодательного собрания.

Также глава города пообещал, что при решении судьбы Исаакия будет учтено мнение петербуржцев. Полтавченко сообщил, что будет создана рабочая группа, которая займется вопросом Исаакия, если заявка церкви все-таки поступит в Смольный. В нее войдут депутаты, музейные работники, сотрудники РПЦ и Министерства культуры.

При этом петербургский парламент отказался рассматривать вопрос о референдуме по Исаакиевскому собору на заседании 17 мая. Такое решение принято по предложению депутата от «Единой России» Бориса Ивченко. Никак не объясняя своё предложение, парламентарий-единоросс поставил на голосование вопрос о снятии документа о всенародном голосовании с повестки сегодняшнего заседания. За это проголосовали 38 человек. Однако сегодня стало известно, что вопрос о референдуме будет внесен в повестку заседания ЗаКса вторично, 24 мая.

Напомним: губернатор Петербурга Георгий Полтавченко 10 января сообщил о том, здание Исаакиевского собора, являющееся сейчас государственным музеем, будет передано РПЦ летом текущего года. Передача Исаакия церкви вызвала возмущение части общества, вылившееся в несколько акций протеста и массовый мартовский митинг на Марсовом поле за сохранение города.