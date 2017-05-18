Объявлена летняя программа событий на Новой Голландии

Лекторий

В Павильоне откроется «Открытый Лекторий», где пройдет более 80 лекций, мастер-классов и public talks по архитектуре, кино, литературе и искусству при участии Высшей Школы Экономики в Петербурге, журнала «Проект Балтия», а также проекта «Дача в городе». Из того, что точно нельзя пропустить: рассказ лауреата премии Андрея Белого Александры Петровой о ее книге «Аппендикс», ликбез по маркетингу от автора культовой монографии «Nobrow» Джона Сибрука, выступление исследовательницы Маргариты Штиглиц о преобразовании исторических памятников, лекцию профессора-социолога Елены Омельченко об устройстве закрытых тусовок, практикум от столичного ландшафтного дизайнера Анны Андреевой по озеленению города и занимательный рассказ искусствоведа Бориса Клюшникова о творчестве субкультур.

Музыка

Проект «Новая Голландия: культурная урбанизация» продолжит в этом году сотрудничество с Музеем современного искусства «Гараж». Летом серия музыкальных привозов Mosaic Music, которая проходит в Музее второй год, будет частично представлена в Петербурге. Хедлайнером проекта станет британская инди-поп-группа London Grammar, которая выступит 20 июля на главной сцене острова сразу же после выхода ее новой пластинки Truth is a Beautiful thing. О других концертах в рамках Mosaic Music объявят позднее.

Также на сцене острова выступят группы Pinkshinyultrablast, Motorama, Artemiev, 1⁄2 Orchestra, а также Московский Ансамбль Современной Музыки и солисты оперы Большого Театра.