Объявлена летняя программа событий на Новой Голландии

Стали известны подробности летней программы событий на острове Новая Голландия, уже пятый год являющимся главным петербургским местом, где в теплое время года концентрируется передовая культура.
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Стали известны подробности летней программы событий на острове Новая Голландия, уже пятый год являющимся главным петербургским местом, где в теплое время года концентрируется передовая культура.
Площадь островного парка увеличится: появятся пешеходные мосты вокруг «Ковша» и понтоны на воде, частично откроется набережная реки Мойки и территория по периметру здания «Бутылки», начало работы которой запланировано на июль.
Во дворе «Бутылки» будет организована малая сцена для концертов уличных музыкантов и небольших перформансов, а в парке появятся игровая площадка для малышей, ростовые шахматы, «Морской бой». Вновь будут работать «якорные» арендаторы острова: в школе креативных индустрий «Маяк» откроется летний лагерь, а клуб и ресторан Kuznya House и кафе-кулинария «Волконский» построят летние веранды и обновят меню в соответствии с сезоном.
Американская арт-группа Poetic Kinetics специально для Новой Голландии создала большую кинетическую инсталляцию Firebird Descent (дословно с английского: «Спуск Жар-птицы»). Над парком в воздухе «раскроется» гигантский хвост «Жар-Птицы» общей площадью около 8000 м2, за движением которого можно будет наблюдать как из самого парка, так и с понтонов, установленных во внутренней акватории острова. Инсталляция будет открыта с июня до конца сентября. Паблик арта такого масштаба в городе еще не бывало.
В Павильоне откроется «Открытый Лекторий», где пройдет более 80 лекций, мастер-классов и public talks по архитектуре, кино, литературе и искусству при участии Высшей Школы Экономики в Петербурге, журнала «Проект Балтия», а также проекта «Дача в городе». Из того, что точно нельзя пропустить: рассказ лауреата премии Андрея Белого Александры Петровой о ее книге «Аппендикс», ликбез по маркетингу от автора культовой монографии «Nobrow» Джона Сибрука, выступление исследовательницы Маргариты Штиглиц о преобразовании исторических памятников, лекцию профессора-социолога Елены Омельченко об устройстве закрытых тусовок, практикум от столичного ландшафтного дизайнера Анны Андреевой по озеленению города и занимательный рассказ искусствоведа Бориса Клюшникова о творчестве субкультур.
Проект «Новая Голландия: культурная урбанизация» продолжит в этом году сотрудничество с Музеем современного искусства «Гараж». Летом серия музыкальных привозов Mosaic Music, которая проходит в Музее второй год, будет частично представлена в Петербурге. Хедлайнером проекта станет британская инди-поп-группа London Grammar, которая выступит 20 июля на главной сцене острова сразу же после выхода ее новой пластинки Truth is a Beautiful thing. О других концертах в рамках Mosaic Music объявят позднее.
Также на сцене острова выступят группы Pinkshinyultrablast, Motorama, Artemiev, 1⁄2 Orchestra, а также Московский Ансамбль Современной Музыки и солисты оперы Большого Театра.
На острове снова будут показывать кино под открытым небом. Для этого главная сцена теперь оснащена светодиодным экраном с большим разрешением, а для поздних сеансов предусмотрены беспроводные наушники, в соответствии с городским «Законом о тишине». Главными кинособытиями лета станут показы Центра Документального Кино и фестиваля лент о современной музыке, Beat Film Festival — в рамках последнего покажут документальные фильмы о Дэвиде Боуи, Duft Punk и норвежской электронной сцене.
На радость всем гикам и поклонникам киновселенной «Звездных войн» в июле и августе пройдет большой марафон фантастической саги, где можно будет посмотреть все части франшизы.
Наконец, живущий в Нью-Йорке медиахудожник Антон Гинзбург удостоится в августе персональной ретроспективы в родном городе. На острове среди прочих покажут картину «Гиперборея», в которой окруженный облаком красного дыма протагонист путешествует по мистическому пространству — где-то между померкших дворцов Петербурга и ГУЛАГом на Белом море.
Главное в этой сфере — турниры по петанку. Бесплатные состязания на улучшенном поле будут приходить каждый вторник, а в июне модники из парка Горького, кафе La Boule, проведут специальный фестиваль, на который, помимо лайфхаков прованской забавы, привезут фирменный сидр и жареные каштаны. Кроме того, каждый понедельник можно будет приводить в порядок тело и сознание на занятиях всевозможными видами йоги.
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