Сергей Шнуров вымыл Ростральные колонны

На стрелке Васильевского острова лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров очистил от пыли Ростральные колонны, вызвав небывалый ажиотаж у прохожих. Музыкант поднялся к сооружению французского архитектора Тома де Томона на специальном подъемнике, а затем с помощью стеклоочистителя принялся счищать осевшую пыль и грязь. 

  • Сергей Шнуров вымыл Ростральные колонны в Петербурге

  • Сергей Шнуров вымыл Ростральные колонны в Петербурге

  • Сергей Шнуров маскируется, но город знает своих героев

  • Сергей Шнуров и команда «Собака.ru» (включая заведующего Отделом современного искусства Эрмитажа Дмитрия Озеркова) направляются к Ростральным колоннам

  • Сергей Шнуров и команда «Собака.ru» направляются к Ростральным колоннам

  • Сергей Шнуров вымыл Ростральные колонны в Петербурге

Ну, почти.

Если вы решили, что Сергей немного перепутал субботник — мало ли, у группировки плотный гастрольный график — то не угадали. На Стрелке Васильевского острова мы организовали фотосессию лидера «Ленинграда» и номинанта нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга».
Напомним, Сергей представлен в специальной категории «Герой, который меняет город», которую мы учредили вместе с инновационным брендом IQOS — голосовать за Шнурова можно тут.

  • Сергей Шнуров, очевидно, недоволен чистотой Ростральных колонн

  • Продюсер съемок «ТОП 50» Кристина Шибаева сдерживает натиск фанатов Шнурова

  • Фотограф Валентин Блох, Сергей Шнуров и пара десятков удивленных прохожих за кадром

  • Фотограф Валентин Блох и Сергей Шнуров

  • Фотограф Валентин Блох и Сергей Шнуров. Продюсер съемок Кристина Шибаева в этот момент уже грудью бросилась на толпу фанатов

  • Сергей Шнуров предлагает сделать селфи

Отметим, ежегодная премия «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» фиксирует прорывы в искусстве, кино, спорте, науке, социальной сфере, бизнесе или моде. В этом году «ТОП 50» проходит в двенадцатый раз. Ознакомиться с полным списком номинантов и отдать свой голос можно тут.

Фото: Жанна Галай («Собака.ru»)

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