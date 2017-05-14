Сергей Шнуров вымыл Ростральные колонны

Ну, почти.

Если вы решили, что Сергей немного перепутал субботник — мало ли, у группировки плотный гастрольный график — то не угадали. На Стрелке Васильевского острова мы организовали фотосессию лидера «Ленинграда» и номинанта нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга».

Напомним, Сергей представлен в специальной категории «Герой, который меняет город», которую мы учредили вместе с инновационным брендом IQOS — голосовать за Шнурова можно тут.