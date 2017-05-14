На стрелке Васильевского острова лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров очистил от пыли Ростральные колонны, вызвав небывалый ажиотаж у прохожих. Музыкант поднялся к сооружению французского архитектора Тома де Томона на специальном подъемнике, а затем с помощью стеклоочистителя принялся счищать осевшую пыль и грязь.
Сергей Шнуров вымыл Ростральные колонны
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Сергей Шнуров вымыл Ростральные колонны в Петербурге
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Сергей Шнуров вымыл Ростральные колонны в Петербурге
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Сергей Шнуров маскируется, но город знает своих героев
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Сергей Шнуров и команда «Собака.ru» (включая заведующего Отделом современного искусства Эрмитажа Дмитрия Озеркова) направляются к Ростральным колоннам
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Сергей Шнуров и команда «Собака.ru» направляются к Ростральным колоннам
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Сергей Шнуров вымыл Ростральные колонны в Петербурге
Ну, почти.
Если вы решили, что Сергей немного перепутал субботник — мало ли, у группировки плотный гастрольный график — то не угадали. На Стрелке Васильевского острова мы организовали фотосессию лидера «Ленинграда» и номинанта нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга».
Напомним, Сергей представлен в специальной категории «Герой, который меняет город», которую мы учредили вместе с инновационным брендом IQOS — голосовать за Шнурова можно тут.
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Сергей Шнуров, очевидно, недоволен чистотой Ростральных колонн
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Продюсер съемок «ТОП 50» Кристина Шибаева сдерживает натиск фанатов Шнурова
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Фотограф Валентин Блох, Сергей Шнуров и пара десятков удивленных прохожих за кадром
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Фотограф Валентин Блох и Сергей Шнуров
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Фотограф Валентин Блох и Сергей Шнуров. Продюсер съемок Кристина Шибаева в этот момент уже грудью бросилась на толпу фанатов
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Сергей Шнуров предлагает сделать селфи
Отметим, ежегодная премия «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» фиксирует прорывы в искусстве, кино, спорте, науке, социальной сфере, бизнесе или моде. В этом году «ТОП 50» проходит в двенадцатый раз. Ознакомиться с полным списком номинантов и отдать свой голос можно тут.
Фото: Жанна Галай («Собака.ru»)
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