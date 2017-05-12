Петербургских студентов протестируют на ВИЧ

С 15 по 19 мая команда проекта «Россия, тестируйся!» фонда «Гуманитарное действие» проведет экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию в нескольких вузах Петербурга в рамках всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», посвященной Международному дню памяти умерших от СПИДа.

Добровольные тесты могут пройти студенты Медицинского университета им. Мечникова, Технологического института, Медицинской академии им. Павлова и Северо-Западном института управления РАНХиГС.

В следующую субботу в ЦПКиО на Елагином острове в рамках акции пройдёт марафонный забег, организатором которого станет СПбГУ. Закончится серия мероприятий 21 мая, в Международный день памяти: на Малой Садовой улице, в мобильных лабораториях все желающие смогут пройти анонимное и добровольное экспресс-тестирование. В этот же день в Приморском парке 300-летия представители НКО, пациенты, друзья и близкие людей, живущих с ВИЧ почтят память жертв ВИЧ и СПИД - зажгут свечу и запустят небесный фонарик на набережной парка.

Напомним, что Россия по итогам 2015 года стала страной с крупнейшей эпидемией ВИЧ в мире, как следует из доклада ЮНЭЙДС, структуры ООН по профилактике этого заболевания. По темпам роста новых случаев ВИЧ наша страна опережает большинство государств мира, включая, например, Уганду и Зимбабве.