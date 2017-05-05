Вандалы выкрасили в красный коней на Аничковом мосту

Вандалы сделали надписи красной краской на статуе коней Клодта на Аничковом мосту. Об этом сообщили ТАСС в Государственном музее городской скульптуры, в чьем ведении находятся статуи.

"Надпись красной краской обнаружена сегодня на одной из статуй на Аничковом мосту, сейчас готовится обследование, после которого будут приняты меры к устранению проблемы", — сказали в музее.

Там отметили, что граффити появились на статуях уже второй раз с начала мая.

В комитете по государственному контролю и охране памятников (КГИОП) агентству уточнили, что надписи сделаны на гранитных постаментах, а не на самих скульптурах. В ближайшее время скульптуры очистят.

Четыре композиции "Укротители коней" создал скульптор Петр Клодт. Их установили на Аничков мост в 1841 году. Николай I подарил копии скульптур прусскому королю Фридриху Вильгельму I и королю обеих Сицилий Фердинанду II.

По материалам "Делового Петербурга"