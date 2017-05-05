Тучков мост разводят днем

В Петербурге в тестовом режиме разводят Тучков мост. Испытания проходят днем. Мы собралли удивительные кадры: разведенные створки на фоне голубого неба открывают вид на строящийся небоскреб «Лахта центр».

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Публикация от 💕Катюша💞 (@kate.katerina84)

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