В Петербурге в тестовом режиме разводят Тучков мост. Испытания проходят днем. Мы собралли удивительные кадры: разведенные створки на фоне голубого неба открывают вид на строящийся небоскреб «Лахта центр».
Тучков мост разводят днем
#нева#тучковмост#санктпетербургмоимиглазами#санктпетербург ты#космос#1000чертейзонтневзяла#поднимайтеголовучаще#серые ,мрачные,такие#одинаковые и#такие #разные#дворы #Питера#этотгородсамыйлучшийгородназемле#сколькотут#улицыразбитыхфонарей#снято#какойчудесныйя 🙆У меня нет всего,что я люблю.Но я люблю всё,что у меня есть.😍 #люблютебя#Петратворенье ... 🏰#заэто#я#и#люблю#питердом#катякрасавица#давайуедемвпитер#мойвыходной#катяиоткрытка#одингорододналюбовь
Добавим, что схема движения на Тучковом мосту меняется до 6 мая. Этого требуют плановые работы по реконструкции переправы.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.