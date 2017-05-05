Петербуржцев просят спасти медвежонка-сироту

Центр помощи диким животным «Велес» просит петербуржцев помочь спасти медвежонка-сироту.

На семью малышки по имени Маша в лесах Иркутской области напали браконьеры: они стреляли в берлогу и убили маму и брата медведицы. А Маше прострелили лапку. Спасти конечность не удалось – пока медведица попала к ветеринарам, началась гангрена. Но раны уже зажили, животное чувствует себя хорошо. А средства нужны на содержание Маши.

Из сообщения центра «Велес»

Нынешняя хозяйка Машеньки связывалась и с питомниками, и с зоопарками. Везде получала отказ или чудовищное предложение – на чучело. Мы решили взять Машу на постоянное место жительства к себе. Идет оформление всех необходимых документов и готовится сама транспортировка маленькой медведицы из Иркутска самолетом в Велес».

Помочь медведице Маше можно здесь

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