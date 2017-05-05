Петербуржцев просят спасти медвежонка-сироту

Из сообщения центра «Велес» Нынешняя хозяйка Машеньки связывалась и с питомниками, и с зоопарками. Везде получала отказ или чудовищное предложение – на чучело. Мы решили взять Машу на постоянное место жительства к себе. Идет оформление всех необходимых документов и готовится сама транспортировка маленькой медведицы из Иркутска самолетом в Велес».