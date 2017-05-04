ВЦИОМ посчитал, сколько соотечественников гордятся тем, что они россияне

ВЦИОМ выяснил, что 75% сограждан гордятся тем, что они россияне. При том почти половина (40%) главным достоинством нашей страны считает природные богатства и историю. Еще 37% опрошенных испытывают гордость за армию, а 29% - за российскую культуру.

Минимальное количество россиян гордится нашей системой здравоохранения (2%), системой образования (5%) и экономическими успехами (3%).

Социологи отметили резкий рост патриотизма еще в 2014 году – после воссоединения Крыма с Россией. В 2013 году насчитывалось 53% патриотов, в октябре 2015 он подскочил до 69%. В апреле 2017 года он незначительно снизился до 67%.

При том параллельно увеличивается число тех, кто не испытывает гордости за Россию. Если в октябре 2014 года их было 18%, то сейчас — 25%.