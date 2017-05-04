9 мая в Петербурге станет одним из самых холодных в истории

9 мая в Петербурге может стать одним из самых холодных в истории, рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

Согласно прогнозу, 8 и 9 мая температура воздуха не поднимется выше +5 градусов. «В 1972 году 9 мая — одна из самых низких дневных температур, холоднее были только революционные годы 1917 и 1918, там чуть выше 0 градусов. Так что рекорда не побьем, но в пятерку войти можем», — написал Колесов.

По данным специалистов, майские праздники будут дождливыми и холодными. В субботу: +7 градусов, в воскресенье +4 градуса, в понедельник +5 градусов. Все дни – осадки.

По прогнозу, вся первая декада мая будет холодной. В середине месяца в Петербург придет антициклон, начнутся теплые и сухие дни. К концу мая температура воздуха может превысить норму.  

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