Стало известно, когда окончательно будет готова «Зенит-Арена»

Все работы по стадиону "Санкт-Петербург" на Крестовском острове, включая адаптацию, испытания и создание временной инфраструктуры, будут завершены до 2 июня, оргкомитету "Арена 2018" стадион передадут 10 числа, сообщил вице-губернатор города Игорь Албин.

Чиновник пояснил, что 31 марта были завершены работы по второму этапу и направлено уведомление о завершении работ, сейчас Смольный передает инженерные системы ФК "Зенит" "Поскольку второй этап был в основном связан с пуско-наладкой и завершением работ по внутренним инженерным сетям, это требует детальной полномасштабной проверки", - приводит ТАСС слова вице-губернатора.

Строительство новой арены на Крестовском острове в Петербурге началось в 2007 году. Стадион стал одним из самых дорогих стадионов мира и самым дорогим в России. По словам вице-губернатора Игоря Албина, общая стоимость постройки стадиона составила около 43 млрд рублей. По оценкам представителя "Трансперенси Интернешнл — Россия" в Петербурге Дмитрия Сухарева, стоимость уже превысила 50,7 млрд рублей. Алексей Навальный утверждает, что на стадион потратили не меньше 48 млрд рублей. Албин в ответ посоветовал оппозиционеру "не брехать" и "взять в руки лопату"

По материалам «Делового Петербурга»

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